Son dakika: Kağıthane'de İETT otobüsü kaza yaptı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video
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Son dakika haberleri: İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsü kaza yaptı. Araç içerisinde bulunan yolcular tahliye edilirken, olay yerinde çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.