Video Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video

23.03.2023 | 09:20

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Onikişubat olan deprem çevre illerden de hissedildi.

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