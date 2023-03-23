SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Onikişubat olan deprem çevre illerden de hissedildi.