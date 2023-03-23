SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem! | Video
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Onikişubat olan deprem çevre illerden de hissedildi.
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