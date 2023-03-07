SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! | Video
KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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