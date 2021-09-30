SON DAKİKA... Kanarya Adaları felaketi yaşıyor! Yüzlerce ev küle döndü | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Texas’ta bir binada doğal gaz patlaması: 7 yaralı | Video 29.09.2021 | 22:46
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Trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi | Video 29.09.2021 | 18:46
02:35
Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu 29.09.2021 | 16:53
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Ağrı'da bakımı yapılan 4 kurt doğaya bırakıldı 29.09.2021 | 16:53
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Restoran çalışanının feci ölümü kamerada | Video 29.09.2021 | 16:29
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Eskişehir'da asit kuyusuna düşen fabrika sahibi toprağa verildi 29.09.2021 | 16:02
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Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy’de duvara tosladı | Video 29.09.2021 | 15:58
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Kocaeli'de kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada 29.09.2021 | 13:53
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Kargocuya sokak ortasında dayak kamerada | Video 29.09.2021 | 15:00
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Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı | Video 29.09.2021 | 14:38
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Gaziantep'ta 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçıramayınca ailesine saldırdılar 29.09.2021 | 13:53
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja yanardağı 11 günde 656 evi kül etti.