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OTOMATİK OYNAT
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Son Dakika: Karadeniz'de korkutan hortum böyle görüntülendi | Video 31.08.2022 | 12:01
03:14
Palyaço kılığında önce balon dağıttı sonra para topladı | Video 31.08.2022 | 11:26
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2 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 31.08.2022 | 11:40
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Karadeniz’de hortum böyle görüntülendi | Video 31.08.2022 | 11:26
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ağustos 2022 Çarşamba atv izle | Video 31.08.2022 | 10:22
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Elektronik sigaralarla yakalandılar! Valizlerinden 4 bin adet çıktı | Video 31.08.2022 | 10:06
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Adana'da acı ölüm: Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu! | Video 31.08.2022 | 09:40
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Isparta’da cadde üzerinde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu | Video 31.08.2022 | 09:39
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Sultangazi'de İETT şoförü, "klima arızalı" diyerek yolcuları indirdi | Video 31.08.2022 | 09:39
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Halk otobüsünde tekme tokat kavga! Birbirlerine girdiler | Video 31.08.2022 | 08:29
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Kuzenini vurdu, verdiği ifade şoke etti: "Canım sıkıldı, vurdum" | Video 31.08.2022 | 08:17
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Bursa’da çiftlikte bulunan restoranda yangın çıktı | Video 31.08.2022 | 08:16
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İzmir'de metruk binada çökme meydana geldi | Video 31.08.2022 | 08:16
Son dakika haberi: İstanbul Arnavutköy açıklarında sabah saatlerinde hortum çıktı.