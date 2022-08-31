Son Dakika: Karadeniz'de korkutan hortum böyle görüntülendi | Video

Son dakika haberi: İstanbul Arnavutköy açıklarında sabah saatlerinde hortum çıktı.

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısın ardından Karadeniz'in Arnavutköy Karaburun açıklarında hortum çıktı. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hortum bir süre sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.