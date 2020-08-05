Video Yaşam Son dakika: Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın | Video

Son dakika: Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın | Video

Son dakika: Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın | Video
05.08.2020 | 12:06

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Son dakika haberi: Kartal Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi.

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