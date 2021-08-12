Son dakika: Kastamonu'dan acı haberler geldi: 6 ölü, 1 kayıp...

Son dakika haberine göre; Kastamonu'yu vuran sel felaketinde peş peşe acı haberler geliyor. Edinilen bilgiye göre; Kastamonu'da yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı 6'ya yükseldi. Dün kentte etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilemiş, birçok işyeri, araç ve konut büyük zarar görmüştü.