Video Yaşam Son dakika! Kaybolan otizmli Kerim Can bulundu. İşte o anlar | Video

Son dakika! Kaybolan otizmli Kerim Can bulundu. İşte o anlar | Video

Son dakika! Kaybolan otizmli Kerim Can bulundu. İşte o anlar | Video
04.05.2021 | 12:27

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Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli 10 yaşındaki Kerim Can Güney, arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta canlı olarak bulundu.

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