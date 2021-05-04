Son dakika! Kaybolan otizmli Kerim Can bulundu. İşte o anlar | Video
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Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli 10 yaşındaki Kerim Can Güney, arama noktasına 5 kilometre uzaklıkta canlı olarak bulundu.