SON DAKİKA: Kayseri'de trafik kazası! 25 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler | Video
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Son dakika haberleri... Kayseri'de turistleri taşıyan minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki 25 kişi yaralandı.