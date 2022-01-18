Video Yaşam SON DAKİKA: Kayseri'deki 4,9'luk deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! Panik anları kamerada
SON DAKİKA: Kayseri'deki 4,9'luk deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! Panik anları kamerada

SON DAKİKA: Kayseri'deki 4,9'luk deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! Panik anları kamerada

18.01.2022 | 09:17

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Son dakika haberleri... Kayseri'de meydan gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan sarsıntı ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı...

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