Son dakika: Kemalpaşa Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘rüşvet almak’, ‘rüşvet vermek’ ve ‘rüşvete aracılık etmek’ suçları kapsamında 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Kemalpaşa’da izinsiz bina inşaa eden firma ve vatandaşlara rüşvet karşılığında ceza kesilmediği, yasal mevzuata uygun olmayan binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verildiği tespit edildi. Aralarında rüşvet alan 6 belediye görevlisinin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek' ve 'rüşvete aracılık etmek' suçları kapsamında yürütülen soruşturmayla ilgili 6 ay teknik ve fiziki takip yaptı. Kemalpaşa'da izinsiz bina inşaa eden firma ve vatandaşlara rüşvet karşılığında ceza kesilmediği, yasal mevzuata uygun olmayan binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verildiği belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında rüşvet alan 6 belediye görevlisinin bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Belirlenen adreslere baskın düzenlenirken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.