Son dakika! Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yeni doğan bebekleri Lalin İmirzalıoğlu ile böyle görüntülendi | Video

Son dakika haberi... atv'nin çok kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal yeni doğan kızları Lalin İmirzalıoğlu ile beraber hastaneden ayrılırken böyle görüntülendi.