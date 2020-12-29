Son Dakika: Kılıçla taksi durağına saldırdı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar | Video 29.12.2020 | 13:07
03:13
00:17
Yasakta buluşup iskambil oynadılar! 60 bin 420 lira ceza yediler | Video 29.12.2020 | 13:09
02:32
İstanbul'da polisten Azberbaycan uyruklu çocuğa duygulandıran yardım | Video 29.12.2020 | 12:25
02:20
Biri kasiyeri oyaladı, diğeri kasadaki telefonları çaldı | Video 29.12.2020 | 12:25
00:44
00:38
Beyoğlu'nda bir kişinin öldüğü dehşet anları kamerada | Video 29.12.2020 | 12:19
05:45
00:58
Son Dakika: Kılıçla taksi durağına saldırdı! | Video 29.12.2020 | 12:00
02:49
01:35
07:21
02:32
Türk polisinden çocuğa duygulandıran yardım | Video 29.12.2020 | 11:14
02:32
Şile’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 29.12.2020 | 11:02
12:38
01:41
04:52
Kadın yayanın kulağının koptuğu minibüs dehşeti kamerada | Video 29.12.2020 | 10:30
03:39
İstanbul semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı | Video 29.12.2020 | 09:53
04:52
Son dakika... Ataşehir'de, Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak'ta bulunan bir taksi durağına kılıçla saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Elinde kılıçla geldiği taksi durağına saldırıp, camları kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.