SON DAKİKA: Kocaeli'de dehşete düşüren görüntüler! Çocuklardan kediye kan donduran işkence kamerada

Son dakika haberleri... Kocaeli Gebze İlçesinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyen herkesi dehşete düşürdü.

Kocaeli'nin Gebze İlçesi, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bir evin çatısında kayda alınan ve 2 çocuğun bir kediyi çatıdan aşağı atması, sonrasında bir başka kediyi ise boynuna ip bağlayarak aşağı sarkıttıktan sonra, yukarı çektiği görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Görüntülerin devamında ise- çocuklardan biri kediyi iple yerlerde sürürken, diğerinin süpürge ile başına defalarca vurduğu görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı. Yaşları 18'in altında olduğu tahmin edilen 2 çocuğun yaptıklarını görenler, çocukların tedaviye ihtiyacı olduğunu ifade ettiler.