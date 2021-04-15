Video Yaşam Son dakika! Kocaeli'nde döküm fabrikasında patlama | Video

Son dakika! Kocaeli'nde döküm fabrikasında patlama | Video

Son dakika! Kocaeli'nde döküm fabrikasında patlama | Video
15.04.2021 | 17:05

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında kazan patladı. Patlama nedeni ile çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Patlama nedeni ile bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında kazan patladı. Patlama nedeni ile çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Patlama nedeni ile bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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