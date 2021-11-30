Son Dakika: Konya-Ankara yolunda kum fırtınası sebebiyle zincirleme kaza! 7 yaralı
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Son Dakika haberi... Konya-Ankara yolunda kum fırtınası meydana gelince göz gözü görmedi. 30 araç kazaya karıştı, 7 kişi yaralandı.