SON DAKİKA: Konya merkezli 38 ilde 'miras' operasyonu! Yüzlerce gözaltı var | Video

Son dakika haberine göre; Kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik 38 ilde 'Miras' operasyonu yapıldı. Kurye konumundaki TIR şoförü, bin 736 adet tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere’deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı.