SON DAKİKA: Konya'da kuyumcuya silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı!
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Son Dakika Haberleri... Konya'nın Ereğli ilçesinde iş yerini açmaya gelen kuyumcu Tamer Çavdar (56), kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Çavdar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın ise iş yerinin önünde otomobiliyle bekleyip, saldırıyı gerçekleşme anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Olay. bugün saat 09.30 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Tamer Çavdar, iş yerini açmak için geldi. O sırada iş yerinin önünde 42 AHK 058 plakalı park halindeki otomobilden inen 1 kişi, tüfekle Çavdar'ın üzerine 3 el ateş etti. Ayaklarından yaralanan Çavdar, yere yığılırken şüpheli de otomobiline binip kaçtı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi. Kanlar içinde kalan Çavdar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.