Video Yaşam Son Dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı | Video
Son Dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı | Video

Son Dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı | Video

05.05.2022 | 16:48

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Son dakika haberi: Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs takla atarak şarampole devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Kütahya'ya pancar çapası için işçi taşıyan İsa A.(26) idaresindeki minibüs, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün manevrası sonucu kontrolden çıktı ve takla atarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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