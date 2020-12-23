Video Yaşam Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı? | Video

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı? | Video

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı? | Video
23.12.2020 | 12:59

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Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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