SON DAKİKA: Kripto para dolandırıcısı Thodex şüphelisinden gazetecilere terbiyesiz el hareketi

Son dakika haberleri... Binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer bir aydır yakalanamazken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Thodex soruşturması kapsamında yazılımcı Oral Çınar yakalanarak gözaltına alınmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüpheli adam görüntü alan gazetecilere el hareketi yaparak hakaretler savurdu.