Son Dakika: Küçükçekmece'de metruk binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi! | Video
Son dakika haberi: Küçükçekmece’de metruk bir binanın bir kısmında yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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