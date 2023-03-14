Son Dakika: Küçükçekmece'de metruk binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi! | Video

Son dakika haberi: Küçükçekmece’de metruk bir binanın bir kısmında yıkım sırasında çökme meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.