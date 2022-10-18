Video Yaşam SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde deprem! Çevre illerden hissedildi | Video
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde deprem! Çevre illerden hissedildi | Video

SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde deprem! Çevre illerden hissedildi | Video

18.10.2022 | 13:49

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AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Aydın çevrelerinde de hissedildi.

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