Son Dakika: Kuşadası'nda yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... | CANLI YAYIN

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul’da son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 70’i buldu | Video 17.12.2021 | 16:51
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Sultangazi'de araçtan sokağa kurşun yağdırdılar | Video 17.12.2021 | 16:05
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Karabük’te sis ve kar yağışı etkili oluyor | Video 17.12.2021 | 15:30
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Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu | Video 17.12.2021 | 15:30
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Havlamasına kızdı, engelli köpeğe sopayla işkence etti! | Video 17.12.2021 | 15:07
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Tavşanlı'da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video 17.12.2021 | 15:00
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Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi | Video 17.12.2021 | 14:34
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İçinde 100 bin lira olan çantayı çaldılar. O anlar kamerada | Video 17.12.2021 | 14:32
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Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı | Video 17.12.2021 | 14:07
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Ankara’da suç çetesine yönelik operasyon kamerada: 45 gözaltı | Video 17.12.2021 | 13:49
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Bakırköy'de arızalanan metrobüs uzun kuyruklara neden oldu | Video 17.12.2021 | 13:49
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Amasra'da şiddetli rüzgar nedeniyle gemiler demirlendi | Video 17.12.2021 | 13:11
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Ağlara takılan caretta caretta denize bırakıldı | Video 17.12.2021 | 13:11
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Sahte içki yaparken suçüstü yakalandılar | Video 17.12.2021 | 13:05
Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası Osmanlı döneminden kalma konakta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede 100 yıllık yapıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangının konağın yanındaki Kaleiçi Camisii'ne sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Alevler 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı..