Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda alçı yüklü tır devrildi | Video
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda alçı yüklü tır devrildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, yaralıyı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda alçı yüklü tır devrildi. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, yaralıyı kurtarma çalışmaları sürüyor.