Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı | Video 19.05.2022 | 16:54
01:44
01:35
00:46
01:50
Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı | Video 19.05.2022 | 15:31
03:17
Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi | Video 19.05.2022 | 15:31
00:48
Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı | Video 19.05.2022 | 15:31
00:50
00:22
Ordu'nun yüksekleri karla beyaza büründü | Video 19.05.2022 | 13:52
00:53
İzmir'de tefeci operasyonu 9 gözaltı | Video 19.05.2022 | 14:08
01:29
Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi | Video 19.05.2022 | 13:35
01:16
Afyonkarahisar'da 19 Mayıs ta kar yağışı sürprizi | Video 19.05.2022 | 13:49
03:19
00:37
05:13
04:09
00:13
Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti | Video 19.05.2022 | 12:15
00:55
00:46
02:22
İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi | Video 19.05.2022 | 11:34
Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir lüks otomobil nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Aracın alev alev yanma anı ise kameraya yansıdı.
Yangın, bugün öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş mevkiinde meydana geldi. Çatalca istikametine seyir halinde olan lüks otomobilin motor kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken lüks araç kullanılamaz hale geldi. Yanma anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.