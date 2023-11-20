SON DAKİKA! Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video
AFAD'dan yapılan açıklamada; Saat 10:36'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
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