SON DAKİKA! Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video

AFAD'dan yapılan açıklamada; Saat 10:36'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.