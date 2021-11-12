Son dakika: Malatya'da 4,7'lik deprem paniği kamerada!

Son dakika haberleri... Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan sarsıntı ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı! Deprem Elazığ ve Diyarbakır ve diğer çevre illerde de hissedildi...