Video Yaşam SON DAKİKA: Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
24.05.2021 | 17:27

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Son dakika haberleri... Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araç dahil 9 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 21 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde, Malatya- Kayseri yolunda meydana geldi. Turgut Özal viyadüğünde aynı yöndeki servis minibüsü, otomobil, hafif ticari araç ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araç dahil 9 araç çarpıştı. Zincirleme kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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