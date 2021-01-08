Video Yaşam Son dakika!  Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

Son dakika!  Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

Son dakika!  Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı | Video
08.01.2021 | 15:31

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Son dakika haberleri... Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Ekrem Toktamış Sokak'ta yürür halde olan M.B.'ye (47) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda M.B. bacaklarına aldığı isabet sonucu yaralanırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği sokak içerisinde inceleme yapan ekipler 8 adet boş kovan buldu.


Polis ekiplerinin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

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