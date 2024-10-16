SON DAKİKA | Malatya'daki depremin ardından çarpıcı açıklama: 6.8 büyüklüğünde bekleniyordu!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremin ardından AHaber yayınına katılan Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli açıklamalarda bulundu. Bugün kırılan fayın 2020 Elazığ ve 6 Şubat depremlerinde kırılmayan fay olduğunu ve burada beklenen depremin 6.8 büyüklüğünde olduğunu belirtti. Sözbilir burada kırılmayan fayların yeni depremler üretebileceğinin de altını çizdi.