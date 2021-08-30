Son dakika: Manisa'da katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı | Video

Son dakika haberleri: Manisa'nın Salihli ilçesinden gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.