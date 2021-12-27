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SON DAKİKA! Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli | Video 27.12.2021 | 15:11
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Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu kamerada | Video 27.12.2021 | 14:44
00:46
03:56
Erzurum eksi 16'yı gördü şadırvanlar adeta buzdan şelaleye döndü | Video 27.12.2021 | 14:45
00:46
Suya düşen telefon için buz gibi suya girdi | Video 27.12.2021 | 14:31
01:23
Bursa'da hurda deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 27.12.2021 | 14:25
01:37
Şanlıurfa'da 1 milyonluk soygun kamerada | Video 27.12.2021 | 14:05
02:49
Diyarbakır’da sahte içki imalathanesine baskın: 5 gözaltı | Video 27.12.2021 | 13:54
01:35
Işıklı Gölü buz tuttu, balıkçılar gölün üzerinde yürüdü | Video 27.12.2021 | 13:44
01:09
Görüntülü diyafonları çaldılar! 10 çalıntı diyafonla yakalandılar | Video 27.12.2021 | 13:36
02:29
06:16
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası beyaza büründü | Video 27.12.2021 | 13:25
04:22
Yakalanan 22 kiloluk dev sazan balığı görenleri hayrete düşürdü | Video 27.12.2021 | 12:15
00:43
Suç makinesi hırsızlar, bu sefer yakayı ele verdi | Video 27.12.2021 | 13:25
01:38
00:45
İş yeri alevlere teslim oldu | Video 27.12.2021 | 12:33
03:07
Kayseri'de üst üste feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 27.12.2021 | 12:10
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Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak | Video 27.12.2021 | 12:02
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Zam iptal edildi, fiyat farkını tek tek müşterilere iade etti | Video 27.12.2021 | 11:35
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos sebebiyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ kıyılarına demirlerken, balıkçılar da denize açılamadı.