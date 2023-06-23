Video Yaşam SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını! | Video
SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını! | Video

SON DAKİKA: Marmaris'te orman yangını! | Video

23.06.2023 | 16:03

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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