Son Dakika: Marmaris'te tatilci yoğunluğu | Video

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bayram tatilinin başlamasıyla yoğunluk arttı. Turistik mahallelerde bulunan 270 pansiyon ve apart oteldeki doluluk oranı, yüzde 70'leri buldu. Marmaris turistik mahalleleri, eşsiz oksijen deposu ormanları ve turkuaz rengi deniziyle çekim merkezi oldu. Kurban Bayramı tatili için kenti tercih edip, doğal hayat içinde vakit geçirmek isteyenler, ilçenin turistik mahallerine akın etti. Yeşil ve mavinin buluştuğu turistik mahalleler Orhaniye, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Turgut ve Hisarönü'nün toplam 10 bin olan nüfusu, bayram tatiliyle 3 katına çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa ve Aydın gibi büyük şehirlerden özel araçlarıyla ilçeye gelenler yazlıklara, pansiyon ile apart otellere yerleşti. Turistik mahallelerde bulunan 270 pansiyon ve apart otelde doluluk oranı yüzde 70'leri buldu.