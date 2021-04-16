Video Yaşam SON DAKİKA | MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim ve yüz yüze sınavlar... | Video

SON DAKİKA | MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim ve yüz yüze sınavlar... | Video

SON DAKİKA | MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim ve yüz yüze sınavlar... | Video
16.04.2021 | 08:48

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SON DAKİKA | MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim ve yüz yüze sınavlar... | Video 01:31
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Kabine toplantısı sonrası alınan kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaktan eğitim sürecine geçildiğini açıkladı. Toplantı sonrası MEB'den de peş peşe açıkalmalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk salgın nedeni ile yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek, uzaktan eğitim sistemi ile devam edildiğini ifade etti. Bakan Selçuk, "Sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız." dedi.

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