Son dakika! Mehmet Aydın'ın ifadesi sona erdi, mahkemeye sevk edildi! İşte Tosuncuk'un ilk ifadesi | Video
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Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın 4 günlük gözaltı süresince emniyette ifade verdi. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ilk ifadesinde, "Mağdurların parasını ödemek istiyorum" dedi. Tosuncuk, 64 milyon TL zarar olduğunu, şirketin değerinin 200 milyon TL dolaylarında olduğunu ifade etti ve zararı karşılamak için teslim olduğunu bildirdi.