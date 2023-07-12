Video Yaşam SON DAKİKA! Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA! Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA! Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti | Video

12.07.2023 | 15:18

Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.

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