Video Yaşam SON DAKİKA: Mersin'de dehşet saçan sapık taksici kamerada! Şok görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor

SON DAKİKA: Mersin'de dehşet saçan sapık taksici kamerada! Şok görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor

SON DAKİKA: Mersin'de dehşet saçan sapık taksici kamerada! Şok görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor
15.04.2021 | 13:10

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Son dakika haberleri... Mersin'de sapık taksicinin dehşet saçtığı anlara ait görüntüler sosyal medyada infiale sebep oldu!

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