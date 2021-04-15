SON DAKİKA: Mersin'de dehşet saçan sapık taksici kamerada! Şok görüntülere sosyal medyada tepki yağıyor
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Son dakika haberleri... Mersin'de sapık taksicinin dehşet saçtığı anlara ait görüntüler sosyal medyada infiale sebep oldu!