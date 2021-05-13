Video Yaşam Mersin'de kıyıya vuran 10 metre boyundaki balina kamerada!

Mersin'de kıyıya vuran 10 metre boyundaki balina kamerada!

Mersin'de kıyıya vuran 10 metre boyundaki balina kamerada!
13.05.2021 | 17:31

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Son dakika haberleri... Mersin'de şaşkına çeviren görüntü! Kıyıya vuran 10 metrelik oluklu balina kamerada...

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MERSİN'de sahile vurmuş 10 metre boyunda oluklu balina bulundu. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, "Batı Akdeniz'de, Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür. Bu tür bireyler tek tek de 5-6 kişilik küçük gruplar halinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadir de olsa görülür" dedi.


Adnan Menderes Bulvarı'nın yaklaşık 200 metre açığında büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil güvenlik ekipleri, botla suda yaptığı incelemede, cismin beyaz bir balina olduğunu tespit etti.
Balinanın taşınması için bölgeye bir sahil güvenlik botu ile itfaiye ekibi daha sevk edildi. Dalgıçların suya girerek halatla bağladığı balinanın önce kumsala, sonrasında da incelenmek üzere Mersin Üniversitesi'ne taşınacağı öğrenildi. Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas da kıyıya gelerek inceleme yaptı. Ayas, yaptığı açıklamada, "Balina, Fin veya oluklu olarak literatürde geçiyor. Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Kıyıya vuran balina genç bir birey. Yaklaşık 8 ila 10 metre uzunluğu var. Biz de üniversitemizdeki inceleme ve ön otopsinin ardından türü bünyemizdeki Deniz Müzesi'nde sergilemek istiyoruz" dedi.


'DOĞU AKDENİZ'DE NADİR GÖRÜLEN TÜR'
Bu türün Doğu Akdeniz sularında nadir görüldüğünü vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:
"Batı Akdeniz'de, Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür. Bu tür bireyler tek tek de 5-6 kişilik küçük gruplar halinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadir de olsa görülür. Görülme sıklığını tam bilemiyoruz çünkü kıyıya çok yaklaşmıyorlar. Genelde planktonlarla besleniyorlar. Doğu Akdeniz'de de nadiren görülüyor."


İNCELENECEK
Ayas, balinanın kesin ölüm nedeni için detaylı inceleme yapacaklarını ifade ederek, "Genelde plastik kirliliği kaynaklı öldükleri yönünde raporlar var ancak bu bireyin kesin ölüm nedenini otopsi yapmadan söyleyemeyiz" dedi.


İŞ MAKİNESİYLE DENİZDEN ÇIKARILDI
Mersin'de sahile vuran 8-10 metre büyüklüğündeki ölü oluklu balina, Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle denizden çıkarıldı. Kamyona yüklenecek balina, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi'ne götürülecek.

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