Video Yaşam Son dakika! Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu | Video

Son dakika! Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu | Video

Son dakika! Mersin'de vücudunun yarısı suya gömülü erkek cesedi bulundu | Video
30.12.2020 | 15:14

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Son dakika haberleri... Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının yan tarafındaki boşlukta, yarısı suya gömülü bir erkek cesedi bulundu.

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Fabrika çalışanlarının ihbarını üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi kordon altına alırken, suyu çekmek için MESKİ'den yardım istendi. Suyun çekilmesinin ardından ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, darp veya yaralama izine rastlamadı. Şahsın 25 yaşındaki Alican Çubuk olduğu tespit edilirken, üzerinde kalp ilacı çıktı. Cumhuriyet Savcısının incelenmesinin ardından ceset, cenaze arabasıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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