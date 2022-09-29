Video Yaşam SON DAKİKA: Mersin'deki polisevi saldırısından yeni görüntüler! Çatışma anları kamerada | Video
SON DAKİKA: Mersin'deki polisevi saldırısından yeni görüntüler! Çatışma anları kamerada | Video

SON DAKİKA: Mersin'deki polisevi saldırısından yeni görüntüler! Çatışma anları kamerada | Video

29.09.2022 | 09:35

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Son dakika haberi... A Haber Mersin'deki polisevine düzenlenen saldırının yeni görüntülerine ulaştı. Görüntülerde polis ve bekçilerin teröristlerle çatıştığı anlar yer alıyor..

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