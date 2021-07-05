Son dakika! Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak baskınlara neden oldu | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunduğu yağışlar İstanbul'da aniden bastırdı. Kentin farklı noktalarında yer yer yağışlar görülüyor. Megakent'te şiddetli sağanak bazı bölgelerde baskınlara neden oldu. İşte İstanbul'da son dakika görüntüleri.