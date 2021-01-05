SON DAKİKA: Meteoroloji'den 14 il için hava durumu alarmı! (5 Ocak Salı) İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Antalya, Muğla... | Video
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Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıstan arkadaşına hakaret | Video 05.01.2021 | 08:53
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Son dakika! İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı | Video 05.01.2021 | 08:25
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Son dakika! İstanbul Beykoz'da 4 katlı binada korkutan yangın | Video 05.01.2021 | 08:34
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Bursa'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 05.01.2021 | 08:37
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Son dakika! İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR kazası | Video 05.01.2021 | 08:26
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İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı | Video 05.01.2021 | 08:26
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El çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheliyi dövmeleri ele verdi | Video 04.01.2021 | 17:18
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Para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video 04.01.2021 | 16:53
Son dakika haberleri... Meteoroloji'den 14 il için yoğun yağış uyarısı! İstanbul, Kırklareli, Kocaeli'de yoğun yağış bekleniyor. Meteoroloji duyurduğu hava durumu tahminlerinde Antalya için 'Turuncu kod' Muğla için 'Sarı kod' uyarısında bulundu. İşte 5 Ocak 2021 Salı günü canlı yayınla Meteoroloji'den hava durumu tahminleri...