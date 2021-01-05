SON DAKİKA: Meteoroloji'den 14 il için hava durumu alarmı! (5 Ocak Salı) İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Antalya, Muğla... | Video

Son dakika haberleri... Meteoroloji'den 14 il için yoğun yağış uyarısı! İstanbul, Kırklareli, Kocaeli'de yoğun yağış bekleniyor. Meteoroloji duyurduğu hava durumu tahminlerinde Antalya için 'Turuncu kod' Muğla için 'Sarı kod' uyarısında bulundu. İşte 5 Ocak 2021 Salı günü canlı yayınla Meteoroloji'den hava durumu tahminleri...