SON DAKİKA: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşiılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarını azalacağı belirtildi. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.