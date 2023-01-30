Video Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video
SON DAKİKA: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video

SON DAKİKA: Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video

30.01.2023 | 10:43

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşiılan hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarını azalacağı belirtildi. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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