Video Yaşam Son Dakika: Meteoroloji'den 'Sarı Kod'lu şiddetli yağış uyarısı! ( 8 Temmuz Çarşamba) Meteoroloji saat verdi | Video

Son Dakika: Meteoroloji'den 'Sarı Kod'lu şiddetli yağış uyarısı! ( 8 Temmuz Çarşamba) Meteoroloji saat verdi | Video

Son Dakika: Meteoroloji'den 'Sarı Kod'lu şiddetli yağış uyarısı! ( 8 Temmuz Çarşamba) Meteoroloji saat verdi | Video
08.07.2020 | 12:16

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Son Dakika Haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve tüm yurt için hava durumu tahminlerini duyurdu! Meteoroloji, 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü (bugün) 'Sarı Kod' uyarısında bulunarak ülkemizin kuzey bölgelerinde yoğun yağışın ve fırtınananın etkili olacağını belirtti.

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