Video Yaşam Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı | Video

Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı | Video

Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı | Video
26.07.2021 | 09:17

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/ m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/ m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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