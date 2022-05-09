Son Dakika: Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video
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Son dakika haberi: Bursa’da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada kavganın mülteciler arasında çıktığı öne sürülerek provokasyon yapıldı. Bursa Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, tarafların Türk olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.
Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.
Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.