Video Yaşam Son Dakika: Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video
Son Dakika: Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video

Son Dakika: Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video

09.05.2022 | 09:31

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Son dakika haberi: Bursa’da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada kavganın mülteciler arasında çıktığı öne sürülerek provokasyon yapıldı. Bursa Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, tarafların Türk olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken. görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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