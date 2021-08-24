Video Yaşam SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 28 hedef imha edildi

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 28 hedef imha edildi

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 28 hedef imha edildi
24.08.2021 | 10:09

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait 28 hedefin imha edildiğini duyurdu.

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