Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım 'Bir gece ansızın gelebiliriz' | Video
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Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin videoya yer verdi. Videoda, Türk sanat müziği sanatçısı Yaşar Özel’in seslendirdiği “Bir gece ansızın gelebilirim” parçası da fon müzik olarak kullanıldı.
Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "46 yıl önce Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik zulme son vermek, adaya barışı getirmek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtının yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" notu düşüldü.